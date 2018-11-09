На центральной улице Светлогорска насмерть сбили 83-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-09T11:26:16+03:00

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В четверг в Калининградской области произошло три наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На площади Калинина в Калининграде водитель «Фольксвагена» при повороте налево сбил пешехода, переходящего проезжую часть по «зебре». В результате наезда 36-летни мужчина получил телесные повреждения.

На Калининградском проспекте в Светлогорске водитель «Ауди» сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Еще один наезд на пешехода произошел в Гусеве. На ул. Победы водитель «Мерседеса» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 79-летнего мужчину. Пешеход отдельными повреждениями.