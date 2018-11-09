Калининградец едва не убил оппонента в драке у ночного бара

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-09T11:59:21+03:00

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Ночной конфликт у бара на улице Михалицина в Мамоново закончился тем, что один из конфликтующих нанес другому мощный удар в челюсть. Оппонент упал, ударился головой о бордюр и в бесчувственном состоянии был увезен в больницу. А 28-летнего победителя в драке задержали участковые уполномоченные полиции.

- Медики установили, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 118 УК Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.