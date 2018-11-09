В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-09T12:05:09+03:00

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В Калининграде будут установлены новые запрещающие дорожные знаки на двух улицах. По информации дорожно-транспортного управления администрации города, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся 10 ноября на участке ул. Стрелковой (по обеим сторонам дороги) от ул. Озерной до гостиницы «Патриот» и на участке ул. Чернышевского (также по обеим сторонам дороги) от ул. Туркменская до ул. Комсомольская.

В пресс-службе мэрии отметили, что знаки поставят, чтобы исключить заторы на дорогах.