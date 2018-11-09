Калининградской «Балтике» дополнительно выделили 167 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-09T12:21:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский футбольный клуб «Балтика» получит дополнительно 167 млн рублей в этом году. Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 год утвердили депутаты Облдумы.

Деньги выделяются на «финансовое обеспечение участия клуба в Футбольной национальной лиге», в том числе, на погашение долгов перед футболистами.

Напомним, после 20-ти туров калининградская «Балтика» находится в зоне вылета, имея в активе всего 19 очков.