Калининградской «Балтике» дополнительно выделили 167 миллионов рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» получит дополнительно 167 млн рублей в этом году. Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 год утвердили депутаты Облдумы.
Деньги выделяются на «финансовое обеспечение участия клуба в Футбольной национальной лиге», в том числе, на погашение долгов перед футболистами.
Напомним, после 20-ти туров калининградская «Балтика» находится в зоне вылета, имея в активе всего 19 очков.