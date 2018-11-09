2018-11-09T12:29:37+03:00
Общество

Раздевалки и фонтанчики: Новый пляж в Зеленоградске обойдется в 3.7 млн рублей

Берег будет оборудован и спасателями
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске изучили разработанный архитектором проект третьего городского пляжа на ул. Гагарина и произвели расчет будущих затрат.

Как сообщает администрация Зеленоградска, на обустройство пляжа протяженностью 150 метров потребуется 3,7 млн. рублей.

В планах – установить 3 раздевалки, 2 душевых кабины и 2 фонтанчика с питьевой водой, информационные стенды.

Отдельное внимание обещают уделить безопасности. На территории пляжа будут работать четыре спасателя, для удобства которых поставят вышку, щиты со спасательными кругами. Сам спасательный пост будет передвижной, все необходимое медицинское и вспомогательное оборудование закупят.

Намечено также организовать освещение деревянного променада, установить камеры видеонаблюдения и громкоговорители.

Власти Зеленоградска отмечают, что общественный туалет в районе первого спуска уже введен в эксплуатацию.

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