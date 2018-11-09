Под Калининградом в ДТП пострадала водитель мотоцикла
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в четверг, 8 ноября, произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Холмогоровка-Коврово. 43-летняя водитель мотоцикла пошла на обгоне, не справилась с управлением и упала на проезжую часть. После этого мотоцикл врезался в джип «Митсубиси».
В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения.