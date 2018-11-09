2018-11-09T12:59:27+03:00
Общество

В Черняховске с водителя взыскали 90 тысяч рублей за поврежденную колонку на АЗС

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Черняховске суд взыскал с водителя компенсацию за поврежденную топливную колонку на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе 2017 года женщина – водитель заправила автомобиль и начала движение, не вынув топливозаправочный пистолет из горловины бензобака. В результате была повреждена топливораздаточная колонка.

Добровольно возмещать ущерб женщина не стала, так что владельцам АЗС пришлось обращаться в суд. Черняховский городской суд взыскал с нее убытки в размере 87 360 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины – 2 821 рубль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в Европе: В Калининградском зоопарке орангутанам установили тренажер-головолому
Молодая калининградка украла из кафе телевизор
Под Калининградом в ДТП пострадала водитель мотоцикла
Раздевалки и фонтанчики: Новый пляж в Зеленоградске обойдется в 3.7 млн рублей
Калининградской «Балтике» дополнительно выделили 167 миллионов рублей
В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах
Калининградец едва не убил оппонента в драке у ночного бара
На центральной улице Светлогорска насмерть сбили 83-летнюю женщину
В поселок Васильково пустили три автобуса, чтобы вывезти пассажиров
На Куршской косе спасли пожилого краснокнижного орлана-белохвоста
Калининградец на границе лишился 100 кг польских ягод
На трех центральных улицах Калининграда до вечера отключено электричество
Под Светлым легковушка врезалась в грузовик: двое пострадавших
Туман рассеивается: Аэропорт «Храброво» начал принимать и отправлять самолеты
На ул. Челнокова из-за ДТП парализовано движение
В квартире у жителя Черняховска загорелась мебель
Из-за тумана в Калининграде несколько авиарейсов перенесли на 9 ноября
В Калининграде откроется выставка, посвященная Первой мировой войне
Аэропорт «Храброво» из-за тумана не принимает самолеты
В Советске на кладбище Первой мировой вернется памятник русским солдатам
Жителям осыпающегося дома в поселке Васильково порекомендовали не выходить на балконы
Маршрут пригородного поезда Калининград-Ладушкин продлевается до Мамоново
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пассажирский автобус с «лысой» резиной и без техосмотра
Производство свинины в Калининградской области может восстановиться в 2019 году
Светлана Хоркина предложила построить в Калининграде центр для занятий спортивной гимнастикой