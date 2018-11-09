В Черняховске с водителя взыскали 90 тысяч рублей за поврежденную колонку на АЗС

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-09T12:59:27+03:00

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В Черняховске суд взыскал с водителя компенсацию за поврежденную топливную колонку на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе 2017 года женщина – водитель заправила автомобиль и начала движение, не вынув топливозаправочный пистолет из горловины бензобака. В результате была повреждена топливораздаточная колонка.

Добровольно возмещать ущерб женщина не стала, так что владельцам АЗС пришлось обращаться в суд. Черняховский городской суд взыскал с нее убытки в размере 87 360 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины – 2 821 рубль.