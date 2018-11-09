Молодая калининградка украла из кафе телевизор

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-09T13:09:07+03:00

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В городе Гусев владелец местного кафе вдруг обнаружил, что из заведения бесследно телевизор – вполне еще годный, хотя красная цена ему была пять тысяч целковых. Но дело не в деньгах, а в принципе: бизнесмен отправился в полицию писать заявление о краже.

Преступление успешно было раскрыто участковыми уполномоченными, которые попросту опросили работников кафешки. И выяснили, что телик стащила их уже бывшая коллега. Совпадение? Не думаем!

Припертая к стенке 25-летняя девица созналась в содеянном и выдала злополучный прибор. Поэтому надеется избежать максимально положенных по статье УК РФ «Кража» двух лет лишения свободы.