2018-11-09T13:09:07+03:00
Происшествия

Молодая калининградка украла из кафе телевизор

Как выяснили полицейские, воровка когда-то работала в этом заведении
Игорь ОРЕХОВ
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В городе Гусев владелец местного кафе вдруг обнаружил, что из заведения бесследно телевизор – вполне еще годный, хотя красная цена ему была пять тысяч целковых. Но дело не в деньгах, а в принципе: бизнесмен отправился в полицию писать заявление о краже.

Преступление успешно было раскрыто участковыми уполномоченными, которые попросту опросили работников кафешки. И выяснили, что телик стащила их уже бывшая коллега. Совпадение? Не думаем!

Припертая к стенке 25-летняя девица созналась в содеянном и выдала злополучный прибор. Поэтому надеется избежать максимально положенных по статье УК РФ «Кража» двух лет лишения свободы.

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