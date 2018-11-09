Как в Европе: В Калининградском зоопарке орангутанам установили тренажер-головолому.

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-09T13:37:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградском зоопарке в вольере орангутанов установили тренажер для интеллекта. Как рассказали в пресс-службе учреждения, новая игрушка представляет собой ящик из оргстекла, внутри него на полочках разложены фрукты, сухофрукты и орехи. Напротив каждой полки в оргстекле сделано узкое отверстие. Отверстия есть и в нижней стенке ящика. Задача животного, применив свои умственные способности, найти способ извлечь лакомство – как-то столкнуть угощение с полочек.

Орангутан Бенджамин с головоломкой справился – с помощью ветки он столкнул вкуснятину в самый низ ящика, а потом собрал упавшую еду.

Идею тренажера сотрудники нашего зоопарка «подсмотрели» у европейских коллег. Подобные игрушки используют для обогащения среды приматов многие зоопарки Европы.

В Калаининградском зоопарке, кроме того, в вольере орангутанов устанавливают «термитник»: пенёк с маленькими отверстиями, куда заливают сладкий мед или сироп. Животные проталкивают в отверстия тонкие палочки и слизывают сладость.