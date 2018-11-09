На калининградца завели дело за фиктивную постановку на учет иностранцев
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34-летний калининградец стал фигурантом уголовного дела на нарушение миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Банковской сразу восемь иностранцев. Однако участковые выяснили, что гастарбайтеры в этой квартире никогда не проживали.
Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», горожанину грозит до трех лет лишения свободы.