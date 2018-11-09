2018-11-09T13:57:31+03:00
Общество

Синоптики: Туман в Калининграде рассеется только в воскресенье

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Густой туман, окутавший Калининград, судя по всему, задержится надолго. Как сообщает портал rp5.ru, пелена на улицах рассеется только в воскресенье. Все это время видимость будет составлять менее километра, а влажность - превышать 90 процентов.

Региональное управление МЧС рекомендует калининградцам проявлять особую осторожность при поездках на автомобиле.

«Главное и самое надежное правило — воздержаться от поездки в тумане, - сообщается на портале МЧС. - Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима».

Отметим, что в среднем на ноябрь в Калининграде приходятся 4 дня с туманами, а за год таких дней насчитывается больше 40.

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