В парке им. Теодора Кроне в Калининграде ликвидировали несанкционированные спуски в канал
.Фото: мэрия Калининграда
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В парке им. Теодора Кроне в Калининграде ликвидировали сразу шесть несанкционированных выпусков сточных вод в канал, который впадает в ручей Менделеевский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Заглушки на выпуске установили сотрудники МБУ «Гидротехник».
- Через эти выпуски в канал, а затем и в ручей попадали неочищенные хозяйственно-бытовые стоки от домов в районе улиц Химической, Трудовой, Штурвальной, проспекта Мира. Жильцов, которые загрязняют городские водоемы неочищенными стоками, заранее уведомили о проведении тампонирования несанкционированных выпусков, - заявили в пресс-службе мэрии.