2018-11-09T14:06:53+03:00
Общество

Калининградка пыталась улететь в Турцию по паспорту сестры

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске суд оштрафовал женщину, которая пыталась выехать за границу по чужим документам. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Калининградка задолжала по кредиты, за что стала невыездной. Однако ей очень хотелось в отдохнуть в Турцию, так что в аэропорту «Храброво» при прохождении пограничного контроля на предъявила паспорт сестры.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

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