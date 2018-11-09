2018-11-09T15:40:15+03:00
Общество

Сотрудников МУПов в Советске пересадят на велосипеды ради экономии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске для сотрудников муниципальных унитарных предприятий закупят велосипеды. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации Советска Николай Воищев.

Велосипеды купят для «удобного перемещения и экономии средств», отметил Воищев. Он добавил, что такое решение было принято на встрече с директорами МУПов.

Отметим, что в апреле этого года тот же Воищев анонсировал сокращения чиновников ради оптимизации расходов бюджетов. Произошли ли сокращения, неизвестно.

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