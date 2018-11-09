2018-11-09T15:43:51+03:00
Общество

Правительство: Управляющая компания осыпающегося дома в Васильково не виновата

Светлана БАРОН
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У представителей департамента жилищного надзора министерства регионального контроля на данный момент нет претензий к действиям Управляющей компании в разрушающемся доме в поселке Васильково. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» заявила начальник департамента Маргарита Кузнецова.

- Все делали, как надо: маячки ставили, ограждения, выходили с предложением к собственникам о проведении экспертизы, но собственники не приняли такого решения. Сейчас экспертиза проведена уже, ждем заключения. Скорее всего, это будет капитальный ремонт за счет собственников, - заявила Кузнецова.

Напомним, заключение экспертов власти обещают объявить 13-14 ноября. В поселке Васильково рушится дом 2015 года постройки. Экспертизу жильцам пришлось проводить за свой счет.

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