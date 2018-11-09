С начала года на управляющие компании в Калининграде заведено 500 протоколов о нарушениях

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-09T15:47:25+03:00

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За этот год департамент жилищного надзора Министерства регионального контроля составили более 500 протоколов в отношении калининградских УК и ТСЖ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказала начальник департамента Маргарита Кузнецова.

- Граждане могут пожаловаться онлайн, письменно обратиться или прийти каждую среду ко мне на личный прием. За прошлый год было более 8600 обращений от калининградцев (при том, что в области действует более 260 УК), - рассказала Кузнецова.

После сообщения от граждан проводится проверка, составляется протокол, направляется в суд. Должностных лиц-нарушителей штрафуют, как правило, на 25 тысяч рублей. Наказывают и за нежелание отвечать пользователям на их вопросы. Отвечать потребителям должны за 3-10 рабочих дней, но считается только письменное обращение, а звонок - нет. Еще один минус - перед каждым выездом проверяющих управляющую компанию предупреждают заранее.

Департамент жилищного надзора министерства регионального контроля осуществляет надзор за деятельностью управляющих организаций: проверяют порядок начисления платы в квитанциях, как эксплуатируется жилищный фонд и тому подобное.