Несмотря на густой туман, сегодня в Калининграде отключат уличное освещение

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-09T16:22:22+03:00

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Об отключении напоминает калининградская Госавтоинспекция. По информации пресс-службы, сегодня, 9 ноября, предприятие «Городские электрические сети» будет проводить ремонт сетей электроснабжения. На период проведения работ будут временно обесточены 154 светоточки на улицах Пролетарская, Шевченко, Тюленина, Клиническая, Фрунзе (от улицы Шевченко, до улицы 9 Апреля) и в сквере на Центральной площади.

Напомним, по прогнозам синоптиков туман в Калининграде может рассеяться только в воскресенье.