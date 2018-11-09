2018-11-09T16:25:19+03:00
Общество

Аэропорт «Храброво» не принимает самолеты из-за тумана

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде ухудшились погодные условия, усилился туман. Видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

- Прибытие рейсов U6 627 из Москвы (Домодедово) и U6 391 из Санкт-Петербурга задерживается. Воздушные суда не смогли совершить посадку и ушли за запасные аэродромы в Домодедово и Пулково. Прибытие рейса S7 67 (совместно с рейсами LY8895, EK7831, QR5782) из Москвы (Домодедово) задерживается предварительно на час до 16:10, также задержан рейс SU/FV 6329 из Санкт-Петербурга до 19:00. Соответственно, обратные рейсы из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург также задерживаются в связи с неприбытием воздушных судов по расписанию, - сообщили в пресс-службе воздушной квартиры.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта. За более подробной информацией пассажиры и встречающие могут обратиться в справочную аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300.

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