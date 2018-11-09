Под Гусевом обнаружили трупы диких кабанов, введен карантин по АЧС

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-09T16:32:03+03:00

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В Гусевском городском округе введен карантин после обнаружения трупов диких кабанов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального праивтельства.

Карантин вводится с 9 ноября по 18 ноября на территории охотничьего угодья «Майское».

В период действия карантина запрещено посещать охотничье угодье, перемещать на его территории животных, а также их убой.