Под Гусевом обнаружили трупы диких кабанов, введен карантин по АЧС
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусевском городском округе введен карантин после обнаружения трупов диких кабанов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального праивтельства.
Карантин вводится с 9 ноября по 18 ноября на территории охотничьего угодья «Майское».
В период действия карантина запрещено посещать охотничье угодье, перемещать на его территории животных, а также их убой.