Прокуратура заставила полицию Гвардейска завести уголовное дело о хищении 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-09T16:44:21+03:00

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После вмешательства прокуратуры в Гвардейском районе возбуждено уголовное дело о хищении более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С жалобой в прокуратуру обратился директор ООО «БалтРыбТех». Мужчина сообщил, что местная полиция довольно долго рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту присвоения крупной суммы денег.

После внесения требования в адрес начальника отдела полиции, правоохранители возбудили уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль районной прокуратурой.