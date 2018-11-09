2018-11-09T17:14:28+03:00
Общество

В сквере на ул. Гаражной отремонтировали ограждение плотины

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В сквер на ул. Гаражной в Калинниграде отремонтировали ограждение на водосливной плотине. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ремонт объекты ранее было выделено 1,9 млн рублей. За эти деньги восстановили разрушенные элементы бетонного ограждения, очистили сохранившиеся бетонные поверхности ограждения и провели их антигрибковую обработку, шлифовку и окраску.

Также было установлено кованое ограждение, обустроен лестничный спуск к плотине. Смотровая площадка около плотины выложена серой, желтой и красной плиткой.

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