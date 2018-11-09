2018-11-09T17:30:20+03:00
Общество

В Нестерове пьяные подростки устроили фотосессию на крыше автомобиля ГИБДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове к административному аресту приговорили подростков, которые устроили фотосессию на крыше патрульного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел 31 октября. Двое пьяных парней сначала уселись на багажник припаркованного автомобиля ГИБДД и стали фотографироваться. Затем один из них и вовсе забрался на крышу патрульной машины.

Подростков задержали, их действия были квалифицированы как мелкое хулиганство в виде нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Суд принял во внимание особый цинизм, дерзость и явное пренебрежение и неуважение к окружающим, и назначил им наказание в виде административного ареста, одному из них сроком 7 суток, другому – 5 суток.

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