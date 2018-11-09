Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с сильнейшей командой Сибири

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-09T17:59:51+03:00

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В субботу, 10 ноября, калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с «Томью» - одним из лидеров Футбольной национальной лиги.

После 20-ти туров «Томь» находится на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 43 очка. Ранее команда девять сезонов провела в Российской премьер-лиге и заслуженно является сильнейшей командой в истории футбола Сибирского региона.

Для «Балтики» «Томь» - неудобный соперник. В 18-ти проведенных матчах калининградцы потерпели 11 поражений, в том числе – весной проиграли ответственный поединок в Томске, после которого отпустили в отрыв «Тамбов» и не смогли пробиться в зону переходных матчей.

Начало игры в 17 часов.