Евгений Маслов: 100-летие окончания Первой мировой войны - дата из европейской, а не из отечественной истории

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-09T17:58:57+03:00

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В этом году выделять целевые деньги на содержание воинских захоронений времен Первой мировой войны в Калининградской области не стали. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Надо понимать, что в первую очередь праздник 11 ноября отмечает Франция, Англия и в какой-то мере Германия. Это, скорее, дата из европейской, а не из отечественной истории, - считает Маслов. – Россия же вышла из Первой мировой в 1917 году, то есть, нам следовало отмечать 100-летие год назад. Это было бы идеологически верно. Несмотря на то, что в этом году целенаправленного выделения средств действительно не было, мы проводили интенсивный мониторинг и заактировали все захоронения, направив в муниципалитеты соответствующие письма с требованиями принятия мер. Кроме того, часть захоронений мы привели в порядок в 2014 году.

Тем не менее, чиновник заявил, что сейчас муниципалитетам предлагается составить списки мемориальных объектов, которым необходим ремонт. Предполагается, что федеральный бюджет к 75-летию Победы выделит определенную сумму на эти цели. Причем, под ремонт могут попасть не только памятники Великой Отечественной войны.