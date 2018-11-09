Антон Алиханов – о ремонте на ул. Нарвской: Устроили целое шоу с тротуарами

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-09T19:39:07+03:00

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Из запланированных на этот год объектов по программе «Безопасные и качественные дороги», готовы не все. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов в пятницу, 9 ноября. Отдельно он прокомментировал ситуацию на ремонтируемой ул. Нарвской в Калининграде, которую описывала «Комсомолка» на своей странице в Инстаграм. Пост набрал сотни лайков и два десятка комментариев возмущенных калининградцев.

- Были подрядчики, которые не справились с поставленной задачей. Город ведет себя достаточно жестко и правильно делает, не принимает эти работы до того, как будут устранены все замечания, - говорит губернатор. - На ул. Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Все там будет доделано, приведено в финальный вид. Нарвская окончательно не сдана. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, они продолжают за него нести ответственность в течение 5 ближайших лет.

По словам Алиханова, если где-то что-то будет ломаться, то все подрядчики в соответствии с договорными отношениями будут нести ответственность и за свой счет все поправлять.