2018-11-09T20:33:45+03:00
Общество

Мэр Советска начал борьбу с нарушителями, катающимся по велодорожкам на автомобилях

Николай Воищев поручил соорудить специальные ограждения у городского озера
Иван МАРКОВ
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Новые ограждения на велодорожке в СоветскеНовые ограждения на велодорожке в СоветскеФото: Администрация Советска
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В пятницу 9 ноября мэр Советска Николай Воищев не только объявил, что для сотрудников МУПов теперь закупят велосипеды, но и принялся наводить порядок на пока единственной в городе велодорожке.

- По моему поручению директор муниципального предприятия «Благоустройство» Сергей Юрьевич Хрипков в самые кратчайшие сроки установил ограждения при заезде на велосипедные дорожки вдоль городского озера, - сообщил Воищев, выложив соответствующие фотографии у себя в фейсбуке. - Они теперь станут препятствием для нарушителей правил дорожного движения. Как оказалось, некоторые автомобилисты умудрялись ездить по велосипедным дорожкам. Теперь они будут передвигаться на своих автомобилях только по дорогам общего пользования.

В конце своего сообщения Воищев даже поставил хэштег #велосипеднаядорожкадлявелосипедистов.

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