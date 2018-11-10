2018-11-10T11:10:45+03:00
Общество

Калининградские дачники продлили маршрут пригородного поезда

Начиная с 10 ноября, изменился график движения на Мамоновском направлении
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградские дачники добились изменения графика движения пригородных поездов на Мамоновском направлении.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги, сегодняшнего дня, 10 ноября курсирование поезда Калининград – Ладушкин по выходным дням продлевается до станции Мамоново. С Южного вокзала поезда будут отправляться по прежнему графику в 9:50 и прибывать в Мамоново в 10:58. Время отправления из Мамоново в Калининград – 16:22, прибытие на Южный вокзал в 17:29.

Также с 10 ноября частично изменено расписание поезда, курсирующего между остановочным пунктом Стрельня и Южным вокзалом по выходным и праздничным дням. От Стрельни состав будет отправляться на 25 минут раньше – (в 14:35) и прибывать в Калининград в 15:15.

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