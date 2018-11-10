Калининградские полицейские отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-10T11:16:55+03:00

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В Калининградском областном драматическом театре вечером 9 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, Почетными гостями стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе Роман Балашов, председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева, глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов, а также руководители всех силовых структур региона, органов государственной власти, общественных объединений и организаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, начальник правоохранительного ведомства - генерал-майор полиции Игорь Илларионов поздравил личный состав и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и вручил ведомственные награды 35-ти сотрудникам калининградской полиции.