2018-11-10T14:08:46+03:00
Общество

Составлен областной рейтинг злостных должников за электроэнергию

В первую пятерку неплательщиков вошли Калининград, Советск, Гусев, Черняховск и Гурьевск
Игорь ОРЕХОВ
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«Янтарьэнергосбыт» составил региональный рейтинг злостных неплательщиков за электричество. Учитывалась задолженность на один лицевой счет по состоянию на начало октября этого года.

Сначала о хорошем. Хотя просроченная задолженность жителей области составила 412,2 млн. рублей, с начала года она уменьшилась на 30,2 млн. рублей. Хотя это, конечно, тоже много, наметившаяся тенденция несколько обнадеживает.

Вполне предсказуемо в лидерах среди неплательщиков оказались жители Калининграда с их 54, 2 миллиона рублей долга. Второе-третье места разделили Советск и Гусев – у них задолженность составляет по 29, 9 млн. рублей на каждого. Четвертым стал Черняховск – 22, 3 млн. рублей. В первую пятерку вошел бурно растущий Гурьевск, где долг за электроэнергию достиг цифры в 18, 1 млн. рублей и продолжает расти.

Жители остальных городов Калининградской области о своих результатах могут узнать, посетив сайт «Янтарьэнергосбыта».

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