Под Калининградом пришвартовался учебный корабль Балтфлота
За один месяц «Перекоп» с курсантами военно-морских училищ на борту побывал в четырех океанах
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Учебный корабль «Перекоп» вернулся в гавань Балтийска после дальнего похода.
В течение месяца курсанты военно-морских училищ России проходили практику, постигая специфику своей будущей профессии. За это время «Перекоп» впервые прошел Северный морской путь, побывав в четырех океанах и преодолев более 45 тысяч морских миль.
После окончания планового ремонта и пополнения запасов корабль вновь выйдет в море.