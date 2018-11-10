Под Калининградом пришвартовался учебный корабль Балтфлота

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-10T16:43:25+03:00

За один месяц «Перекоп» с курсантами военно-морских училищ на борту побывал в четырех океанах

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Учебный корабль «Перекоп» вернулся в гавань Балтийска после дальнего похода.

В течение месяца курсанты военно-морских училищ России проходили практику, постигая специфику своей будущей профессии. За это время «Перекоп» впервые прошел Северный морской путь, побывав в четырех океанах и преодолев более 45 тысяч морских миль.

После окончания планового ремонта и пополнения запасов корабль вновь выйдет в море.