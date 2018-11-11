Антон Алиханов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе в Калининграде

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-11T09:59:03+03:00

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После победы в Будапеште на чемпионате мира по греко-римской борьбе калининградский спортсмен Муса Евлоев побывал в правительстве региона. Губернатор вручил почетные грамоты правительства спортсмену и его первому тренеру Владимиру Хромову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

—Впереди новая цель – показать, что такое российская борьба уже на Олимпийских играх в Токио. Желаю покорения новых вершин, — сказал Антон Алиханов.

— Вы всегда внимательно следите за нашими результатами. Такая поддержка очень важна для спортсменов — когда ее чувствуешь, остается только выходить и доказывать, что наша команда – самая сильная, — сказал Муса Евлоев.

Напомним в Вернгрии на соревнованиях сборная России продемонстрировала лучший результат в новейшей истории. До этого такое достижение не покорялось калининградским борцам-классикам, а борец вольного стиля Алексей Шемаров стал чемпионом мира 7 лет назад в Стамбуле.

Калининградец Евлоев первенствовал среди трёх десятков борцов-классиков в весовой категории до 97 килограммов.

Чемпион мира Муса Евлоев накануне выступил в качестве почетного гостя на церемонии открытия и награждения победителей международного турнира по вольной борьбе «Shemarov Cup» в эти выходные и принял участие в открытии зала спортивной борьбы в школе №24.