Парусник «Седов» решили перекрасить в белый цвет

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-11T10:16:31+03:00

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Корпус легендарного парусника «Седов», который отметит 100-летний юбилей в 2021 году, перекрасят в белый цвет. Информация об этом появилась на сайте БГАРФ.

Ранее Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета рассказывал «Комсомолке» о перспективе и целесообразности перекраски корпуса «Седова».

- Мы хотим, чтобы к своему 100-летию парусник выглядел как юбиляр, празднично и нарядно. Мы поднимаем исторические фотографии. Будем подключать дизайнеров, чтобы нам показали возможные варианты с учетом истории «Седова», - говорил ректор.

Сейчас судно черное с белой полосой и с яркими красно-оранжевыми реями.

За свою историю «Седов» были черным, белым и темно-серым. По мнению специалистов именно серый цвет – его первоначальный.

К юбилейному 2021 году будет сделано переоборудование многих внутренних помещений, парусник «Седов» будет приведен в лучшее техническое состояние. Часть парусов будет отремонтирована.

Перекраска судна состоится не раньше 2019 года. Парусник «Седов» отметит 100-летний юбилей в 2021 году.

СПРАВКА «КП»

Барк Росрыболовства «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно.

Судно построено на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 г. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.

Судно построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Океании. Во время второй мировой войны (1939-1945 годы) барк ходил в Балтийском море под германским военно-морским флагом. После войны Советский Союз получил «Коммондор Йонсон» по репарации вместе с двумя другими немецкими парусными судами: 4-х мачтовым барком «Падуя» (ныне «Крузенштерн») и 3-х мачтовым барком «Горх Фок» (переименован в «Товарищ», но в 2003 году вернулся в родной порт Штральзунд в Германии и стал плавучим музеем). «Коммодор Йонсен» получил имя «Седов» в честь полярного исследователя Г. Седова. В январе 1946 года на «Седове» был поднят военно-морской флаг СССР и он переведен в класс учебных судов.

В 2017 году легендарный парусник был передан из Мурманского государственного технического университета в оперативное управление Калининградского государственного технического университета