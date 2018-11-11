В Калининграде для съемок в фильме «Порт» ищут актеров на роли сотрудников ФСБ

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-11T10:59:53+03:00

Также на работу в это воскресенье киношники зовут девушек-дублерш

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В Калининграде съемочная группа фильма «Порт» объявила о поиске актеров на воскресенье, 11 ноября. Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях, на сегодняшний день требуются парни в классических костюмах для роли сотрудников ФСБ, возраст 30-45 лет.

Также киношники ищут для съемок мужчин и женщин на роли рабочих лаборатории (возраст 27-45 лет), охранников (возраст 30-45 лет), экспертов (возраст 30-45 лет), полицейских (возраст 30-45 лет).

Кроме того, в кадре хотят видеть девушку, которая выступит в роли дублера ключевого персонажа. Требования: рост 165 см, худощавого телосложения, темный цвет длинных волос.

Съемки проходят в Калининградской области с 1 сентября и продлятся до 30 ноября. Продюсирует ленту компания «Среда», известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор».