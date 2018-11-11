Калининградская область стала третьей на Северо-Западе по числу участников дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-11T15:12:57+03:00

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Третьим регионом в СЗФО по числу участников дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» стала Калининградская область. Как сообщает пресс-служба областного правительства, количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранцев составило 91445 человек (в 2017 году было 78170 конкурсантов).

По числу участников дистанционного этапа среди федеральных округов России лидирует Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

В Северо-Западном федеральном округе больше всего участников из Санкт-Петербурга (64,48% от всего округа). По остальным регионам СЗФО рейтинг участия следующий: Ленинградская (6,07%), Калининградская (5,51%), Вологодская (4,53%) и т.д.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», созданной указом Владимира Путина.