В Багратионовском районе почтили память участников трех войн

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-11T17:58:30+03:00

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10 ноября, за день до 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, в поселке Московское Багратионовского района прошел очередной субботник у памятника жителям поселков Шромбенен, Понитт, Бёген, Кляйн Лаут и Гросс Лаут, погибшим в Первой мировой войне. Рядом с восстановленным силами общественников обелиском были поставлены четыре информационных щита, сообщающих о боях, проходивших на этом месте.

Как было установлено калининградскими историками, рядом с поселком Шромбенен (сегодня – Московское – Ред.) состоялось несколько сражений: в 1807 году - с участием казаков, в 1914-м - при участии гвардейской тяжелой кавалерии Русской императорской армии, а в 1945-м тут с боями прошла 63 Краснознаменная Витебская стрелковая дивизия.

Напомним, памятник в Московском был восстановлен 6 октября калининградскими и багратионовскими краеведами. 10 же ноября в субботнике приняли участие также реконструкторы и воспитанники Балтийского военно-морского института им. Ушакова.