2018-11-12T10:36:15+03:00
Происшествия

Ревнивый калининградец пытался вышибить дверь в квартиру соперника

Хозяйкой жилища оказалась пенсионерка, которая немедленно позвонила в полицию
Игорь ОРЕХОВ
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Ноябрьским вечером в полицию Гусевского района позвонила жительница райцентра: женщина сообщила, что какой-то неизвестный ломится к ней в квартиру.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали 26-летнего парня, который к тому моменту мощными ударами ног успел практически выбить входную дверь в жилище пенсионерки.

- Гражданин пояснил, что сын потерпевшей приставал к его девушке, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Это разозлило правонарушителя и он, придя по месту жительства своего соперника, стал стучать в дверь. Когда же понял, что ему не откроют, решил применить силу.

Действующее законодательство предоставляет ревнивцу возможность немного охолонуть там, где двери так запросто ногами не вышибешь. За умышленное повреждение имущества Уголовный кодекс РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет

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