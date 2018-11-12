Под Калининградом машина сбила семилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-12T10:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Светлый в воскресенье было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим юным пешеходом.

Около половины первого часа дня на улице Харьковской автомобиль марки «Фольксваген-Гольф» совершил наезд на семилетнего мальчика, который вышел на проезжую часть из-за припаркованного у тротуара транспортного средства. В результате пешеход получил телесные повреждения. Полиция устанавливает личность водителя иномарки.