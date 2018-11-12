2018-11-12T10:49:31+03:00
Происшествия

На Гвардейском проспекте столкнулись пять машин

Виктор Сергеев
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Фото: Женя МинеевФото: Женя МинеевФото: Виктор Сергеев
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В понедельник утром в центре Калининграда произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на Гвардейском проспекте. По предварительной информации, автомобили столкнулись из-за несоблюдения безопасной дистанции.

В результате аварии движение существенно затруднено, отмечают очевидцы.

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