На Гвардейском проспекте столкнулись пять машин
Фото: Женя МинеевФото: Виктор Сергеев
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В понедельник утром в центре Калининграда произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на Гвардейском проспекте. По предварительной информации, автомобили столкнулись из-за несоблюдения безопасной дистанции.
В результате аварии движение существенно затруднено, отмечают очевидцы.