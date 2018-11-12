Матч «Балтика» - «Томь» вошел в топ-3 по посещаемости в 21-м туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-12T10:58:28+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги по итогам 21 тура, прошедшего в субботу 10 ноября.

В первую тройку городов по посещаемости футбола в ФНЛ вошли Волгоград, Калининград и Сочи.

На матче в Калининграде между «Балтикой» и «Томью» присутствовали 4 тысячи 156 зрителей. Игра завершилась победой балтийцев со счетом 1:0.

Сейчас «Балтика» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.