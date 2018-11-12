С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-12T12:04:53+03:00

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В течение трех дней в двух районах Калининграда обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пятницу на ул. Толстикова нашли 82-миллиметровую артиллерийскую мину. В субботу в СНТ «Победа» на ул. Главной, д. 105 обнаружен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. В воскресенье в лесном массиве в 150 метрах севернее перекрестка улиц Украинской и Мостовой нашли противотанковую мину.

Все боеприпасы вывезены для дальнейшего уничтожения.