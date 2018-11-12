2018-11-12T12:08:09+03:00
Общество

В Калининграде отключили газ в 18 домах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калинниграде для выполнения необходимых плановых работ отключена подача газа в 18 домах в разных районах города. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего нет газа в 312 квартирах по адресам:

пр-т Ленинский 14 (16 квартир)

пр-т Ленинский 10, 12 (34 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Чекистов 101,103 (6 квартир)

ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. Горького 26 (20 квартир)

ул. М. Расковой 14 (12 квартир)

ул. Марш. Баграмяна 8 (40 квартир)

ул. Гайдара 111, 113, 115 (120 квартир)

ул. Печатная 14 (12 квартир)

ул. Димитрова 2, 4 (24 квартиры)

ул. Б. Хмельницкого 73 (20 квартир)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны
СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой
На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны
Матч «Балтика» - «Томь» вошел в топ-3 по посещаемости в 21-м туре ФНЛ
На Гвардейском проспекте столкнулись пять машин
В Калининграде бродячие собаки повредили автомобиль
Под Калининградом машина сбила семилетнего мальчика
Ночью на Большой окружной сгорел строящийся дом
Ревнивый калининградец пытался вышибить дверь в квартиру соперника
В Багратионовском районе почтили память участников трех войн
Калининградская область стала третьей на Северо-Западе по числу участников дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»
В Калининграде для съемок в фильме «Порт» ищут актеров на роли сотрудников ФСБ
Парусник «Седов» решили перекрасить в белый цвет
Антон Алиханов встретился с чемпионом мира по греко-римской борьбе в Калининграде
Калининградская "Балтика" обыграла на своем поле "Томь"
Под Калининградом пришвартовался учебный корабль Балтфлота
Составлен областной рейтинг злостных должников за электроэнергию
Калининградские полицейские отмечают профессиональный праздник
Калининградские дачники продлили маршрут пригородного поезда
Мэр Советска начал борьбу с нарушителями, катающимся по велодорожкам на автомобилях
Антон Алиханов – о ремонте на ул. Нарвской: Устроили целое шоу с тротуарами
Евгений Маслов: 100-летие окончания Первой мировой войны - дата из европейской, а не из отечественной истории
Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с сильнейшей командой Сибири