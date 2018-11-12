В Калининграде отключили газ в 18 домах

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-12T12:08:09+03:00

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В Калинниграде для выполнения необходимых плановых работ отключена подача газа в 18 домах в разных районах города. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего нет газа в 312 квартирах по адресам:

пр-т Ленинский 14 (16 квартир)

пр-т Ленинский 10, 12 (34 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Чекистов 101,103 (6 квартир)

ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. Горького 26 (20 квартир)

ул. М. Расковой 14 (12 квартир)

ул. Марш. Баграмяна 8 (40 квартир)

ул. Гайдара 111, 113, 115 (120 квартир)

ул. Печатная 14 (12 квартир)

ул. Димитрова 2, 4 (24 квартиры)

ул. Б. Хмельницкого 73 (20 квартир)