В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-12T12:13:58+03:00

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В Калининграде в рамках проекта «Борьбу - в школу» открыли уже четвертый спортивный зал. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Специализированная площадка появилась в школе №24.

- Благодаря открытию борцовского зала в школе расширяются возможности получения дополнительного образования наших детей. Очень важно, чтобы ребята были сильными, выносливыми и равнялись на достижения калининградских спортсменов-чемпионов, – сказала министр образования Светлана Трусенева.

Всего на территории региона открыто более 20 залов в рамках Всероссийской программы «Борьбу – в школу».