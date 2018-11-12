В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде в рамках проекта «Борьбу - в школу» открыли уже четвертый спортивный зал. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.
Специализированная площадка появилась в школе №24.
- Благодаря открытию борцовского зала в школе расширяются возможности получения дополнительного образования наших детей. Очень важно, чтобы ребята были сильными, выносливыми и равнялись на достижения калининградских спортсменов-чемпионов, – сказала министр образования Светлана Трусенева.
Всего на территории региона открыто более 20 залов в рамках Всероссийской программы «Борьбу – в школу».