На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-12T12:23:07+03:00

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В Черняховске в результате наезда пострадала 48-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Калининградской. Водитель «Мерседеса» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда 48-летняя пешеход получила телесные повреждения.