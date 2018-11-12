На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховске в результате наезда пострадала 48-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Калининградской. Водитель «Мерседеса» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда 48-летняя пешеход получила телесные повреждения.