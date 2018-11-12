2018-11-12T13:00:55+03:00
Происшествия

СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой

Ребенок находится в реанимации детской областной больницы
Кирилл Алексеев
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В Калининграде зафиксирована очередная попытка детского суицида. Как сообщило издание "Клопс.Ru", 11-летнего школьника обнаружили под окнами многоэтажки в Московском районе. С тяжелыми травмами мальчик доставлен в больницу. Как нам стало известно, состояние ребенка тяжелое, он сейчас находится в реанимации.

Напомним, это не первый подобный случай этой осенью. В октябре покончили с собой сразу два ученика гимназии №40. "Комсомолка" подробно писала об этих случаях.

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Этой осенью двое учеников гимназии №40 Калининграда добровольно ушли из жизни. Сначала 2 октября в одной из квартир на улице Челнокова около десяти часов вечера калининградка обнаружила, что ее 12-летний сын свел счеты с жизнью. Невозможно представить, в каком состоянии женщина вызывала «скорую». Увы, медики лишь констатировали факт смерти (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

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