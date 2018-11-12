2018-11-12T12:41:04+03:00
Общество

В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В сквере им. Шопена по ул. Разина и в сквере «Древо времени» по ул. Шевченко в Калинниграде до конца года установят новые скамейки и урны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере им. Шопена появятся 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн, каждая объемом 32 литра. В сквере по ул. Шевченко установят 8 садово-парковых скамеек и 16 бетонных урн емкостью по 40 литров.

На реконструкцию зон отдыха из бюджета было выделено около 1,5 млн рублей.

- За счет этих средств будет закуплена и установлена новая городская мебель, а также демонтирована и вывезена старая, не подлежащая ремонту. Отобранные по конкурсу подрядные организации должны будут выполнить все работы в течение 10 дней после заключения контрактов, - отметили в пресс-службе мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мамоново вандалы снова разгромили аллею «След в истории»
В Калининграде осудили мужчину, убившего в драке посетителя ночного клуба
«Янтарьэнергосбыт»: Самые злостные неплательщики проживают в Советске
Пьяный калининградец повредил во дворе дома чужой автомобиль
В Калининграде сотрудник транспортной полиции избил до смерти человека
Житель Светлого избил костылем собаку
Калининградский бильярдист выиграл международный турнир в Москве
Конкурс по доименованию аэропорта "Храброво" подошел к финалу - определились четыре претендента
СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой
На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
В Калининграде отключили газ в 18 домах
С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны