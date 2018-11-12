В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-12T12:41:04+03:00

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В сквере им. Шопена по ул. Разина и в сквере «Древо времени» по ул. Шевченко в Калинниграде до конца года установят новые скамейки и урны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере им. Шопена появятся 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн, каждая объемом 32 литра. В сквере по ул. Шевченко установят 8 садово-парковых скамеек и 16 бетонных урн емкостью по 40 литров.

На реконструкцию зон отдыха из бюджета было выделено около 1,5 млн рублей.

- За счет этих средств будет закуплена и установлена новая городская мебель, а также демонтирована и вывезена старая, не подлежащая ремонту. Отобранные по конкурсу подрядные организации должны будут выполнить все работы в течение 10 дней после заключения контрактов, - отметили в пресс-службе мэрии.