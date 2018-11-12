2018-11-12T12:56:26+03:00
Общество

Конкурс по доименованию аэропорта "Храброво" подошел к финалу - определились четыре претендента

Кирилл Алексеев
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Определился короткий список имен, одним из которых, вероятнее всего, назовут калининградский аэропорт "Храброво". В шорт-листе - герои Великой Отечественной войны, советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант.

С 12 по 30 ноября продлится финальный этап конкурса, в рамках которого на сайте великиеимена.рф состоится голосование и будет выбрано окончательное название аэропорта "Храброво".

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