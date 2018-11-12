2018-11-12T14:44:17+03:00
Спорт

Калининградский бильярдист выиграл международный турнир в Москве

Глеб Порукевич одержал победу в семи матчах из восьми
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В Москве международный турнир по русскому бильярду собрал 230 игроков из Литвы, Белоруссии, Туркменистана и России.

Соревнования проводили по правилам свободной пирамиды.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш регион

представил в столице Глеб Порукевич, который выиграл семь матчей из восьми. Уступив Илье Зеленину из Москвы, наш спортсмен одолел сверстников из Пензы, Тольятти, Новосибирска, Екатеринбурга.

В финале он взял реванш за поражение на предварительной стадии и победил москвича.

Глеб Порукевич – призер национального первенства и победитель всероссийских турниров.

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