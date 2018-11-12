2018-11-12T15:25:02+03:00
Общество

Житель Светлого избил костылем собаку

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суд Светлого поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Летом этого года мужчина в присутствии ребенка избил собаку металлическим костылем и повредил ей глаза.

Действия мужчины были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ как жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мамоново вандалы снова разгромили аллею «След в истории»
В Калининграде осудили мужчину, убившего в драке посетителя ночного клуба
«Янтарьэнергосбыт»: Самые злостные неплательщики проживают в Советске
Пьяный калининградец повредил во дворе дома чужой автомобиль
В Калининграде сотрудник транспортной полиции избил до смерти человека
Калининградский бильярдист выиграл международный турнир в Москве
Конкурс по доименованию аэропорта "Храброво" подошел к финалу - определились четыре претендента
В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны
СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой
На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
В Калининграде отключили газ в 18 домах
С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны