Житель Светлого избил костылем собаку
Изменить размер текста:
В суд Светлого поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Летом этого года мужчина в присутствии ребенка избил собаку металлическим костылем и повредил ей глаза.
Действия мужчины были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ как жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего.