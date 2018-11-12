Житель Светлого избил костылем собаку

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-12T15:25:02+03:00

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В суд Светлого поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Летом этого года мужчина в присутствии ребенка избил собаку металлическим костылем и повредил ей глаза.

Действия мужчины были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ как жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего.