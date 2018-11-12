2018-11-12T15:56:45+03:00
Общество

В Калининграде сотрудник транспортной полиции избил до смерти человека

Виктор Сергеев
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В Калинниграде на сотрудника транспортной полиции завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

По версии следствия, полицейскому позвонила сестра, которая сообщила, что ей угрожает опасность. Не зарегистрировав сообщение о преступлении, он выехал к месту происшествия.

- Застав на месте обидчика сестры он, представившись сотрудником полиции, повалил его на землю, надел на ему наручники и умышленно нанес последнему несколько ударов, причинив ему тяжкий вред здоровью. Спустя некоторое время, потерпевший скончался в больнице., - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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