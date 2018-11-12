Пьяный калининградец повредил во дворе дома чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-12T16:03:56+03:00

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Калининградец задержал хулигана, который повредил его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Адмиральской. Горожанина разбудил звук сработавшей сигнализации. Выглянув в окно, мужчина увидел, что неизвестный ногами пинает его автомобиль.

Владелец машины сумел задержать хулигана и вызвал наряд полиции. У кроссовера оказались повреждены четыре двери, разбиты задний бампер, решётка радиатора и номерной знак, ущерб составил 95 тысяч рублей.

Полицейские доставили пьяного дебошира в отдел. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Гурьевского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждения имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.